Platense pisó fuerte ante Peñarol e hizo historia: inolvidable victoria en Montevideo

El debut de Platense en la Copa Libertadores había sido con una derrota ante Corinthians y en su estadio, pero el Calamar estaba nuevamente de cara a nueva oportunidad de hacer historia ya que era su primer partido oficial en el exterior, y nada menos que en Montevideo ante Peñarol.

Y el Marrón se agrandó en el "Campeón del Siglo" y escribió una parte de su etapa más gloriosa al meter un triunfazo ante un grande del continente: fue 2 a 1 para el representante nacional que, transcurridas dos fechas, se colocó segundo en el Grupo E. Guido Mainero y Zapiola (de penal), los goles de un triunfo inolvidable.

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De entrada, el objetivo del Calamar fue mantenerse "corto" entre sus líneas, sabiendo que el local se le iba a venir. Y cuando tenía la pelota en su poder buscaba los costados con Raggio y Mainero por derecha, y Silva, por izquierda, para que la pelota les llegue a Retamar y a Nasif, quien pasado el cuarto de hora forzó un error en el fondo local, que no pudieron aprovechar.

Y a los 21, el grito, con un centro de Silva por izquierda, que Mainero (había logrado el gol del título del Apertura en 2025) cabeceó en el medio del área para el primer gol internacional de la institución.

Fue el propio Guido, quien casi estira la ventaja a los 34' con un remate alto, y en la siguiente sufrió porque Peñarol reclamó un penal sobre Arezo, pero había off side previo, y antes del final Borgogno tuvo un par de tapadas.

Tras el descanso, poco pasaba, Mainero de tiro libre estuvo cerca, pero de inmediato, el empate: a los 12, desbordó Angulo, centro atrás y Arezo definió de rastrón.

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Claro que el Calamar no tuvo tiempo de lamentarse, porque Remedi metió la mano en el área y Zapiola convirtió el 2-1 de penal con remate hacia el caño izquierdo. Tenía que sufrir, porque los Carboneros iba a buscar el empate y Borgogno lo evitó ante Hernández, además de "aguantar" en el adicionado y festejar un triunfo inolvidable. De esos que nunca se olvidan.