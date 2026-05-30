Los Pumas 7s le ganaron con lo justo a Francia y avanzaron a semifinales del Seven de Valladolid

Los Pumas 7s tuvieron una jornada soñada en Valladolid tras derrotar a Nueva Zelanda y Francia para meterse en las semifinales en una nueva fecha del Circuito Mundial de Seven.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora iniciaron durante la mañana, con el cómodo triunfo por 24-0 sobre Nueva Zelanda, gracias a los tries de Marcos Moneta, Luciano González, Juan Patricio Batac y Pedro de Haro, además de las tres conversiones de Santiago Vera Feld.

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Este triunfo le permitió a la Argentina finalizar primero en el Grupo B, ya que este viernes había derrotado a Alemania (26-17) y a Uruguay (40-14).

La siguiente presentación de Los Pumas 7s se dio pasado el mediodía de este sábado, con un apretado triunfo por 21-19 ante Francia, que es una de las grandes potencias de la categoría.

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Los Pumas tuvieron un primer tiempo arrasador y lograron irse al entretiempo con una ventaja de 21-0, debido a los tries de De Haro, Moneta y Santino Zangara y a las tres conversiones de Vera Feld.

Pese a que en la segunda mitad el dominio perteneció en todo momento a los franceses, Los Pumas pudieron aguantar el resultado para conseguir el boleto para la próxima instancia.

El rival de Los Pumas en las semifinales será Sudáfrica, que derrotó 14-12 al local España, en un encuentro que está programado para este domingo a las 6 de la mañana de Argentina.