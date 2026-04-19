Los Pumas 7's, subcampeones en el Seven de Hong Kong 2026: cayeron ante Sudáfrica en la final

Los Pumas 7´s volvieron dejar su huella en el circuito internacional al conseguir la medalla de plata en el Seven de Hong Kong, que celebró su 50.º aniversario.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora alcanzó la final por segundo año consecutivo, aunque no pudo ante Sudáfrica, que se impuso con autoridad por 35-7 en el partido decisivo.

En el partido decisivo, el rival volvió a ser Sudáfrica, que ya había superado con claridad a Argentina en la fase de grupos. Los africanos golpearon primero, aunque Los Pumas 7's reaccionaron con un try de Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld para igualar parcialmente.

Sin embargo, Sudáfrica respondió de inmediato y se fue al descanso 14-7 arriba. En la segunda mitad, el desgaste físico del conjunto argentino -tras una exigente semifinal- fue determinante. El equipo africano apoyó tres tries más, con sus respectivas conversiones, para cerrar el 35-7 final y conquistar el título por primera vez en la historia del certamen.

Lo que se le vienen a Los Pumas 7´s

Tras su paso por Hong Kong, Los Pumas 7's ya apuntan a su próximo desafío: el Seven de Valladolid, que se disputará del 29 al 31 de mayo y será una nueva etapa del SVNS World Championship Series.

A pesar de la derrota en la final, el subcampeonato confirma el gran presente del seleccionado argentino, que sigue consolidándose como uno de los protagonistas del rugby seven a nivel mundial.