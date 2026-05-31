Los Pumas 7´s perdieron con Sudáfrica en el Seven de Valladolid y definirán el bronce frente a Fiji

Los Pumas 7´s no pudieron meterse en la final de la segunda etapa del SVNS World Championship tras perder 14 a 7 frente a Sudáfrica, que volvió a demostrar por qué es el máximo candidato esta temporada.



Los Pumas se fueron al descanso 7-5 arriba tras dar vuelta el marcador con el try de Santiago Vera Feld y su posterior conversión, pero en el segundo tiempo resurgió el poder de los Springbok Sevens mediante Ricardo Duarttee, máximo anotador del partido con 9 puntos (un try y dos conversiones).



La clasificación de Argentina a las semifinales llegó tras una destacada actuación en la fase de grupos, con triunfos sobre Alemania por 26-17, Uruguay por 40-14 y Nueva Zelanda por un contundente 24-0.