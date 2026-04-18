Los Pumas 7's vencieron a Fiji en un partido emocionante y son semifinalistas del Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s lograron un tremendo triunfo ante Fiji por 24 a 17 por la SVNS World Championship de Hong Kong y se metieron en semifinales, instancia en la que enfrentarán a España.

Todo comenzó con una amonestación al conjunto isleño por un knock-on intencional, una infracción que le permitió al equipo argentino aprovechar los espacios desde el inicio y golpear primero en el marcador. Tras una larga y paciente jugada colectiva, Santiago Álvarez Fourcade apoyó el primer try del encuentro, marcando el rumbo de lo que sería un duelo de alto voltaje.

¡A SEMIFINALES! ¡VAMOS!



%uD83C%uDFC9 Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2)

%uD83C%uDFAF Marcos Moneta, Santiago Vera Feld



%uD83D%uDD1C Semifinales vs España, domingo 19 de abril, desde las 03:23 horas pic.twitter.com/2qrxYwgieB — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 18, 2026

La presión argentina no se detuvo y rápidamente apareció Marcos Moneta, quien pescó una pelota clave y generó la acción para estirar la ventaja, mostrando su desequilibrio característico.

Sin embargo, Fiji reaccionó y logró descontar a través de Narogo, metiéndose nuevamente en partido y cuando parecía que el primer tiempo se cerraba con diferencia mínima, volvió a aparecer Álvarez Fourcade, que tras varias intervenciones decisivas de Luciano González, apoyó su doblete y le permitió al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora irse al descanso con ventaja de 17-7.

En el complemento, el seleccionado de Fiji salió decidido a revertir la historia y lo consiguió rápidamente. Primero descontó con el try de Talacolo y luego alcanzó la igualdad gracias a la conquista de Naduvalo, dejando el partido completamente abierto y cargado de tensión. Pero el momento decisivo llegó con la expulsión de Dranivotua, quien vio la roja por empujar en el aire a un rival en la salida, una infracción determinante que dejó a su equipo con un jugador menos en un tramo clave del encuentro.

Con la ventaja numérica, Los Pumas 7's no perdonaron y volvieron a inclinar la balanza a su favor. Moneta apareció nuevamente en toda su dimensión, firmó su doblete y apoyó el try que terminó siendo el de la victoria, sellando así la clasificación a semifinales en un partido que tuvo de todo y que volvió a mostrar el carácter y la jerarquía del conjunto argentino en el circuito internacional.

Ahora Los Pumas 7´s buscarán meterse en la gran definición del torneo cuando enfrenten a España mañana domingo desde las 3.23 hora de Argentina.



