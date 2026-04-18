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Los Pumas 7´s sufrieron una tremenda derrota ante Sudáfrica por el SVNS World Championship de Hong Kong

Los Pumas 7´s fueron apabullados por Sudáfrica en el SVNS World Championship de Hong Kong y finalizaron la etapa regular en el tercer lugar del grupo.

Juan Riera
Juan Riera

Los Pumas 7's participan del SVNS World Championship de Hong Kong con la intención de llegar a instancias finales. En primer lugar, los comandados por Santiago Goméz Cora lograron un gran triunfo ante España por 38 a 14. Luego, derrotaron a Los Teros por 40 a 19, lo que le sirvió para sellar su clasificación a cuartos de final, pero en el último partido de la primera fase, no tuvieron respuestas ante los Blitz Boks de Sudáfrica, perdiendo por un contundente 38 a 0, cayendo del primer al tercer lugar en su respectivo grupo.

Sudráfrica comenzó con todo y Argentina perdida y dos errores en un abrir y cerrar de ojos, el seleccionado africano estaba 12 a 0 arriba y para colmo Maritiano Arrieta vio la tarjeta roja por un tackle peligroso y todo se desmadró. Ya en el descanso, el panorama panorama para los de Gómez Cora era tremendo con un 26 a 0 abajo. 

El resto del partido tuvo le amisma sintonía, ya que Los Blitzboks anotaron dos tries en los primeros minutos y luego aflojaron, terminando el marcador final por 38 a 0.

La formación de Los Pumas 7´s vs. Sudáfrica

Titulares: 5. Martiniano Arrieta, 6. Santiago Álvarez, 3. Santino Zangara, 9. Pedro de Haro, 2. Santiago Vera Feld, 11. Luciano González, 13. Marcos Moneta

Suplentes: 1. Matteo Graziano, 4. Gregorio Pérez Pardo, 14. Joaquín Pellandini. 10 Santiago Mare, 15. Juan Patricio Batac

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