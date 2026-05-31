Drama para Marco Morelli en Mugello: peleaba por la victoria en Moto 3 y terminó 13° en la última curva

Marco Morelli protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de Italia de Moto3 disputado en Mugello, donde llegó a pelear por la victoria hasta los últimos metros de carrera. Sin embargo, una maniobra en la curva final lo relegó al 13° puesto cuando parecía encaminado a subir al podio.

El piloto barcelonés largó desde la séptima posición y se mantuvo durante toda la competencia dentro del numeroso grupo que luchó por el triunfo. Luego de perder algunas posiciones en la parte media de la prueba, recuperó terreno en las vueltas decisivas y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del cierre.

A falta de una vuelta, Morelli se ubicó entre los primeros puestos e incluso llegó a colocarse segundo, con posibilidades concretas de disputar la victoria. No obstante, un roce en medio del pelotón y un susto con su KTM en la última curva terminaron con sus aspiraciones, haciéndolo caer hasta la 13ª colocación. A pesar del resultado, logró sumar tres puntos para el campeonato.

La victoria quedó en manos del español Brian Uriarte (KTM), quien consiguió su primer triunfo en el Mundial de Moto3. El joven piloto ejecutó un ataque decisivo en el último giro y aprovechó la intensa batalla que se desarrolló detrás suyo para abrir una ventaja suficiente y asegurar una victoria histórica en su temporada debut.

El dominio de KTM fue total en Mugello. El español Álvaro Carpe finalizó segundo y completó el doblete de la marca austríaca, mientras que el malasio Hakim Danish ocupó el tercer escalón del podio tras haber heredado la pole position por la baja de David Almansa, afectado por una amigdalitis.

La jornada tampoco fue favorable para el otro representante argentino, Valentín Perrone (KTM). El nacido en Barcelona, que había partido desde el 15° lugar, llegó a rodar dentro del top 10 durante varios pasajes de la carrera, pero perdió ritmo en el tramo final y concluyó 18°, fuera de la zona de puntos.

En el campeonato de Moto3, Máximo Quiles continúa como líder con 145 puntos pese a finalizar 11° en Italia. Morelli se mantiene sexto con 61 unidades, mientras que Perrone ocupa la séptima posición con 56.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 5 y el 7 de junio en el circuito de Balaton Park, escenario del Gran Premio de Hungría.