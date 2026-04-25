Moto3 en Jerez: floja qualy de Morelli y Perrone en la clasificación del GP de España

Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron una actuación discreta en la clasificación del Gran Premio de España de Moto3 y partirán desde el undécimo y duodécimo puesto, respectivamente, en la carrera de este domingo.

Morelli fue el mejor ubicado de los dos, con un tiempo de 1:45,310 que le permitió asegurarse el 11° lugar en la parrilla de salida. Perrone, en tanto, quedó apenas por detrás, a solo 13 milésimas de su compatriota.

La pole position fue para el español Máximo Quiles, líder del campeonato, quien marcó un registro de 1:44,070. El podio de la clasificación lo completaron sus compatriotas David Muñoz y Álvaro Carpe.

La competencia se disputa en el Circuito de Jerez y corresponde a la cuarta fecha de la temporada 2026. Quiles lidera el campeonato con 65 puntos, mientras que Perrone se ubica tercero con 38 unidades y Morelli quinto con 35, ambos con un podio en lo que va del año.

La carrera del Moto3 en España se disputará este domingo desde las 6 de la mañana de Argentina