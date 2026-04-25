Moto3 en Jerez: floja qualy de Morelli y Perrone en la clasificación del GP de España
Los argentinos de KTM largarán desde la mitad de la parrilla en la cuarta fecha del campeonato del Moto 3, que tiene como líder a Máximo Quiles. Ambos se mantienen en los puestos de vanguardia del torneo.
Marco Morelli y Valentín Perrone tuvieron una actuación discreta en la clasificación del Gran Premio de España de Moto3 y partirán desde el undécimo y duodécimo puesto, respectivamente, en la carrera de este domingo.
Morelli fue el mejor ubicado de los dos, con un tiempo de 1:45,310 que le permitió asegurarse el 11° lugar en la parrilla de salida. Perrone, en tanto, quedó apenas por detrás, a solo 13 milésimas de su compatriota.
La pole position fue para el español Máximo Quiles, líder del campeonato, quien marcó un registro de 1:44,070. El podio de la clasificación lo completaron sus compatriotas David Muñoz y Álvaro Carpe.
La competencia se disputa en el Circuito de Jerez y corresponde a la cuarta fecha de la temporada 2026. Quiles lidera el campeonato con 65 puntos, mientras que Perrone se ubica tercero con 38 unidades y Morelli quinto con 35, ambos con un podio en lo que va del año.
La carrera del Moto3 en España se disputará este domingo desde las 6 de la mañana de Argentina