Instituto de Córdoba le ganó sobre el final a Lanús y lo sacó de la Copa Argentina en un partido con cuatro rojas

En la continuación de los 16avos de final, Instituto de Córdoba derrotó 2-1 a Lanús sobre el final del encuentro y se instaló en la próxima ronda de la Copa Argentina 2026.

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Un partido en el que pasó de todo fue el que la Gloria le ganó al Granate en Rosario. De hecho, se puso en ventaja a los 35 minutos gracias al gol de Jhón Córdoba.

¡LA GLORIA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 36' y con polémica por su posición, Córdoba puso el 1-0 ante #Lanús en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/JRSwJnbPVa May 30, 2026

Pero la mayor parte de las emociones iba a llegar en el segundo tiempo. Tanto es así que, apenas a los 8', y en un episodio en el que el árbitro Nazareno Arasa comenzó a perder las riendas, Carlos Izquierdoz y Fernando Alarcón se fueron expulsados.

%uD83D%uDEA8 ¡INSÓLITO MOMENTO EN INSTITUTO - LANÚS: ARASA EXPULSÓ A LOS DOS CAPITANES Y EL PARTIDO ESTUVO DEMORADO 7'!



A los 8' del segundo tiempo, durante la ejecución de un córner a favor de Lanús, se desataron agarrones y discusiones que el árbitro Nazareno Arasa sancionó con segunda... pic.twitter.com/kqM7B2XwCD — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Recién a falta de 13 minutos para el cierre, Lucas Bezozzi le dio la igualdad a los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

¡EMPATÓ LANÚS!



A los 79', Besozzi puso el 1-1 ante #Instituto en los 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/jD3gx7ApwW — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

Cuando parecía que la historia iba a definirse por penales, Jeremías Lázaro convirtió un golazo de tiro libre que desató el delirio del elenco Albirrojo.

¡PERO QUE GOLAZO DE TIRO LIBRE!



Jeremías Lázaro puso el 2-1 para Instituto a los 45+3 del complemento pic.twitter.com/GWBBdvhJr0 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026

A partir de ahí, los últimos minutos dejaron otras dos expulsiones, la de Hernán De La Fuente en el combinado cordobés y la de Besozzi, quien perdió la cabeza y le propinó una descalificadora patada a Gustavo Abregú.

¡INSÓLITO PATADÓN Y EXPULSIÓN PARA BESOZZI!



Sobre el final del encuentro, el jugador de Lanús vio la roja por esta increíble patada. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/xSJwNdhjNd — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

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Gracias al triunfo, Instituto clasificó a los octavos de final, donde chocará frente a Platense.