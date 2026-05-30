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PASÓ DE TODO

Instituto de Córdoba le ganó sobre el final a Lanús y lo sacó de la Copa Argentina en un partido con cuatro rojas

En un duelo repleto de expulsados, Instituto de Córdoba venció de manera agónica a Lanús y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

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En la continuación de los 16avos de final, Instituto de Córdoba derrotó 2-1 a Lanús sobre el final del encuentro y se instaló en la próxima ronda de la Copa Argentina 2026.

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Un partido en el que pasó de todo fue el que la Gloria le ganó al Granate en Rosario. De hecho, se puso en ventaja a los 35 minutos gracias al gol de Jhón Córdoba.

Pero la mayor parte de las emociones iba a llegar en el segundo tiempo. Tanto es así que, apenas a los 8', y en un episodio en el que el árbitro Nazareno Arasa comenzó a perder las riendas, Carlos Izquierdoz y Fernando Alarcón se fueron expulsados.

Recién a falta de 13 minutos para el cierre, Lucas Bezozzi le dio la igualdad a los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

Cuando parecía que la historia iba a definirse por penales, Jeremías Lázaro convirtió un golazo de tiro libre que desató el delirio del elenco Albirrojo.

A partir de ahí, los últimos minutos dejaron otras dos expulsiones, la de Hernán De La Fuente en el combinado cordobés y la de Besozzi, quien perdió la cabeza y le propinó una descalificadora patada a Gustavo Abregú.

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Gracias al triunfo, Instituto clasificó a los octavos de final, donde chocará frente a Platense.

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