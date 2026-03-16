Instituto vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Instituto de Córdoba recibe hoy lunes a Independiente Avellaneda, desde la 22 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido será arbitrado por Nicolás Ramírez, quien será asistido desde el VAR por José Carreras.



La Gloria parece haber cambiado el chip tras la llegada de Diego Flores como DT, aunque se llevó una inmerecida derrota en el clásico ante el Talleres de Córdoba de Carlos Tevez. Tiene apenas ocho puntos acumulados al cabo de nueve partidos, la zona de playoffs cada vez se aleja más.

En el Rojo todavía no salen de su asombro por lo sucedido en el 4 a 4 frente a Unión de Santa Fe, por lo mal que defendió y por la capacidad de reacción de un equipo que tiene a Gabriel Ávalos como su salvador.

Probables formaciones Instituto vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros

Cómo ver en vivo Instituto vs. Independiente por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Instituto de Córdoba e Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, va a ser televisado en vivo online por las plataformas digitales de streaming Flow, DGO y Telecentro Play.