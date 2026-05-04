Dani Alves, de la cancha a la cárcel y a predicar en The Change Madrid 2026: su testimonio tras la cárcel y su giro hacia la fe

Dani Alves reapareció públicamente en un contexto muy distinto al deportivo. Participó como predicador en el evento The Change Madrid 2026, realizado en el estadio Cívitas Metropolitano, que reunió a cerca de 40.000 personas y se consolidó como uno de los encuentros religiosos más importantes de Europa.

%uD83D%uDE4F Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado"



%uD83D%uDDE3%uFE0F Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre" pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 3, 2026

Durante su intervención, Alves compartió un testimonio centrado en la fe y en su experiencia personal tras haber pasado 14 meses en prisión en el marco de una causa por agresión sexual que posteriormente terminó con su absolución. "Estuve 14 meses en la cárcel, ahí Cristo me hizo libre", expresó en uno de los momentos más destacados de su discurso.

El exjugador profundizó en el impacto espiritual que atravesó durante ese período y buscó conectar su vivencia con el público presente. "No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros", afirmó. En esa misma línea, agregó: "Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan".

A lo largo de su mensaje, Alves insistió en el cambio personal que, según relató, experimentó a partir de la fe. "Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores", sostuvo. Sobre el cierre, elevó el tono de su discurso con una frase contundente: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí", y concluyó con una advertencia dirigida a los asistentes: "La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo".

La participación de Alves en este tipo de eventos marca un giro significativo en su vida pública, luego de meses atravesados por el proceso judicial que impactó en su carrera y su imagen. Su testimonio fue uno de los momentos más comentados del encuentro, que convocó a miles de personas en Madrid.

Más allá de este presente ligado a la religión, el brasileño mantiene un vínculo con el fútbol. A comienzos de 2026 se confirmó que se convirtió en uno de los propietarios del Sporting São João de Ver, institución que compite en las categorías inferiores de Portugal.