La advertencia de Lucas Blondel a Boca a días del duelo ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Después de los resultados del domingo, los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, quedaron prácticamente definidos y uno de los duelos más atractivos sería el de Boca Juniors frente a Huracán en La Bombonera. En la previa de ese posible enfrentamiento, Lucas Blondel rompió el silencio y dejó un mensaje claro pensando en el cruce eliminatorio.

Si bien la llave se confirmará oficialmente este lunes, ya que Vélez Sarsfield aún tiene una remota chance si logra una goleada histórica ante Newell's Old Boys en el José Amalfitan, todo indica que el Xeneize será rival del Globo. En ese contexto, Blondel habló tras el cierre de la fase regular y se refirió a la posibilidad de enfrentar al club dueño de su pase.

"No es una revancha", aseguró en primera instancia el lateral, que actualmente defiende la camiseta de Huracán. Luego explicó: "Sigo perteneciendo al club", dejando en claro su vínculo con Boca. Además, agregó: "Siempre voy a estar agradecido con la gente que trabaja ahí".

Más allá de lo emocional, Blondel también analizó lo que significará jugar en La Bombonera, aunque esta vez como visitante. "Es un partido lindo, porque es una cancha linda para jugar", expresó. Sin embargo, dejó en claro su enfoque: "Hoy me debo a Huracán e intentaremos pasar".

En la misma línea, el defensor destacó el ambiente del estadio: "Siempre es lindo jugar ahí, porque la gente se hace sentir". Finalmente, cerró con una advertencia futbolística de cara al posible cruce: "Iremos con nuestras armas a intentar hacer lo mejor y pasar de fase".

Con este escenario, Boca y Huracán se preparan para un duelo que promete intensidad, condimentos emocionales y mucho en juego en los octavos de final del Apertura 2026.