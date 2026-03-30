Video: el eufórico festejo de Morena Beltrán tras el gol de Lucas Blondel que le dio el triunfo a Huracán en la Copa Argentina

Desahogo y locura total. Lucas Blondel fue la figura del partido en la victoria de Huracán ante Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina: anotó el 2-1 definitivo a 17 minutos del segundo tiempo, lo que le permitió al Globo avanzar de ronda en el torneo. Y su novia, Morena Beltrán, gritó efusivamente el gol en la tribuna.

La reconocida periodista deportiva estuvo presente en el Estadio Ciudad de Caseros y la se vio con mucha euforia luego de que la pelota cruce la línea del arco con el tremendo bombazo desde fuera del área del lateral de Huracán. Beltrán estuvo en la tribuna acompañada por su mamá, su suegra y otros familiares.

¡Si no se sufre no vale! Huracán venció a Olimpo y avanzó con lo justo en la Copa Argentina

%uD83D%uDD25%uD83D%uDCA3 Golazo de Lucas Blondel y festejo eufórico de Morena Beltrán en la tribuna pic.twitter.com/UmaTvjg7Xb — PaseClave (@paseclave__) March 29, 2026

Luego del partido en el que Blondel fue elegido como la figura, dejó fuertes frases con respecto a lo que fue su conflictiva salida de Boca y sus pocos minutos en el club: "Estoy volviendo a sentirme jugador. Estoy muy feliz", expresó.

"Así es la vida del futbolista, todavía no logro asimilarlo. A veces te toca estar afuera por un tiempo pero lo importante es mantenerse preparado para cuando llega la oportunidad", agregó Blondel luego de la poca participación en los últimos meses en el Xeneize.

Lucas Blondel se entrenó por primera vez en Huracán: el video con un guiño musical a Morena Beltrán

Además, contó cómo vivió la previa al encuentro y la importancia del mismo: "Sabía que era un partido para agarrar confianza con una victoria. Sirve para lo anímico y es una linda copa para mantenerse compitiendo".







