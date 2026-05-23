Gabriel Milito abandonaría Chivas de Guadalajara para dirigir a Defensa y Justicia

Gabriel Milito vuelve a estar en el radar del fútbol argentino. A pesar de tener contrato vigente con Chivas de Guadalajara hasta mediados de 2027, el entrenador recibió una propuesta para regresar al país y asumir en Defensa y Justicia tras la salida de Mariano Soso.

El ex defensor de Independiente y Barcelona atraviesa un buen presente en el fútbol mexicano. De hecho, la dirigencia del Rebaño Sagrado analiza extender su vínculo por dos temporadas más debido a la conformidad con el trabajo que viene realizando al frente del equipo.

Sin embargo, desde México aseguran que Milito también evalúa la posibilidad de regresar a la Argentina. Según informó Marca, la Comisión Directiva encabezada por Diego Lemme lo considera el principal apuntado para hacerse cargo del Halcón de Varela.

En Defensa y Justicia creen que el perfil del nacido en Bernal encaja con la identidad futbolística del club: apuesta por juveniles, presión alta y un estilo ofensivo. Además, su experiencia previa en Estudiantes de La Plata, Independiente y Argentinos Juniors lo posiciona como uno de los entrenadores argentinos con mayor reconocimiento en el mercado.

La salida de Mariano Soso, producto de los malos resultados, aceleró la búsqueda de un nuevo entrenador y el nombre de Milito comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

Mientras tanto, en Chivas siguen atentos a la situación. Aunque la intención de la dirigencia mexicana es retenerlo, el interés de Defensa y Justicia podría abrir un nuevo capítulo en la carrera del DT argentino.