Franco Colapinto en la clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en VIVO: hora y cómo verlo por TV y online

Ya pasó la Sprint Race con un positivo noveno puesto más allá de no haber podido sumar puntos. Pero el buen ritmo que mostró el Alpine le deja buenas expectativas a Franco Colapinto para esta tarde, en la que se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

El piloto argentino saldrá a pista a las 17 con el resto de los 21 pilotos que integran la grilla. El escenario es el Circuito Gilles Villeneuve en Montreal, de 4.361 metros, 14 curvas y cuyo récord de vuelta está en mano de Valtteri Bottas, quien en 2019 marcó una vuelta de 1m13s087/1000 con un Mercedes. La actividad se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El Circuito Gille Villeneuve de Montreal.

Vale recordar que Colapinto comenzó con el pie izquierdo la jornada del viernes, ya que ni siquiera logró completar una vuelta en la práctica libre debido a un problema eléctrico en el A526. Recién pudo girar por primera vez en la Qualy Sprint, en la cual quedó cerca de alcanzar la Q3 y se clasificó en el 13° lugar.

Desde esa posición largó la Sprint Race de este sábado, en la cual ganó dos puestos en la largada y dos más durante la competencia, para arribar en el 9° puesto. La victoria fue para George Russell (Mercedes), quien tuvo como escoltas a Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Happy with that one @FranColapinto %uD83D%uDE0F



Despite not coming away with a point, there was some good pace out there. Plenty we can take into the rest of this weekend. pic.twitter.com/UKgMfVfBY6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026







