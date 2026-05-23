En Canadá, Colapinto va por el sprint y la clasificación: ¿A qué hora corre?

La Fórmula 1 volvió a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Canadá, una fecha especial porque vuelve a tener formato Sprint y porque el argentino Franco Colapinto llega en uno de sus mejores momentos desde su desembarco en la Máxima. Después de terminar séptimo en Miami, su mejor resultado en la categoría, el piloto de Alpine buscará seguir creciendo en Montreal.

La jornada del viernes tuvo de todo para Colapinto. En la única práctica libre no pudo registrar tiempos debido a un problema en la unidad de potencia de su monoplaza. El inconveniente apareció apenas cinco minutos después de salir a pista, cuando detectó una falla en la aceleración que obligó al equipo a meter el auto nuevamente en boxes.

Pese al complicado arranque del fin de semana, Colapinto logró recuperarse en la clasificación Sprint y mostró una buena reacción. El argentino consiguió superar la Q1 y terminó en el puesto 13, un resultado positivo teniendo en cuenta la poca actividad en pista que había tenido durante el día.

La qualy Sprint quedó en manos de George Russell, mientras que el campeonato tiene como líder a Kimi Antonelli, la gran revelación de la temporada con Mercedes.

El Gran Premio de Canadá se desarrolla en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal y este sábado tendrá una agenda cargada para la Fórmula 1. Primero se disputará la carrera Sprint y luego llegará la clasificación para la competencia principal del domingo.

Cronograma del sábado para Franco Colapinto en Canadá

Carrera Sprint: de 13 a 14

Clasificación: de 17 a 18



