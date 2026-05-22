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Franco Colapinto terminó en el puesto 13 en la clasificación sprint del GP de Canadá de la Fórmula 1

Franco Colapinto giró en el Circuito Gilles Villeneuve y terminó en el puesto 13 en la clasificación sprint del GP de Canadá de la Fórmula 1.

Franco Colapinto giró en el Circuito Gilles Villeneuve tras no haber podido participar de la práctica 1 y terminó en el puesto 13 en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

El argentino sólo giró tres veces en lo que va del fin de semana en Canadá. Tuvo una sola oportunidad de realizar una vuelta rápida y no lo desaprovechó: firmó un tiempo de 1:15.484 para avanzar a la SQ2. Sin embargo, no le alcanzó para meterse en el último corte.  

Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quedó eliminado en la SQ1 y saldrá en el puesto 19.

El piloto francés no tuvo el tiempo necesario para abrir su vuelta tras la reanudación luego de una bandera roja por un choque de Fernando Alonso.

George Russel (Mercedes) se quedó con la pole position para la Sprint de mañana, Kimi Antonelli (Mercedes) quedó segundo y Lando Norris (Mclaren) completó el podio.

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