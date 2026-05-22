A Colapinto se le rompió el Alpine y tuvo una práctica para el olvido en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Pese a que llegaba con buenas sensaciones, Franco Colapinto tuvo un inicio lamentable del fin de semana en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

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Tanto es así que, pocos minutos después del inicio de la única práctica libre en Montreal, el argentino tuvo un problema en su Alpine y tuvo que regresar a boxes.

"Mi acelerador no funciona", acusó el pilarense mediante la comunicación con el equipo a través del radio.

Menos de 5 minutos de Práctica y hay problemas para Franco Colapinto: ¡no funciona el acelerador!



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Ya en los pits, había una esperanza de que los mecánicos pudieran solucionar el problema. Sin embargo, eso no sucedió y el corredor de 22 años no pudo girar ni marcar un tiempo, por lo que culminó en el último puesto.

LA CARA DE PREOCUPACIÓN DE FRANCO COLAPINTO. En plena Práctica, Alpine trabaja en los boxes con un problema en la unidad de potencia del #43.



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Por otra parte, su compañero Pierre Gasly terminó en la decimosexta colocación en una sesión muy accidentada en la que, a raíz de los choques de Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas), sumado al inconveniente que tuvo Liam Lawson (Racing Bull), hubo tres banderas rojas.

¡ALBON CHOCÓ CONTRA UNA MARMOTA Y DESTROZÓ SU WILLIAMS CONTRA EL MURO EN LA PRÁCTICA LIBRE!



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¡MARCHE UNA TROMPA NUEVA PARA OCON! El francés de Haas pisó el piano, bloqueó, y destruyó la parte delantera de su auto, ya sobre el final de la Práctica Libre.



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Finalmente, el líder fue Kimi Antonelli, quien marcó un tiempo de 1:13.402 con su Mercedes, seguido de su compañero George Russell. Además, Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio.

Kimi completes FP1 in P1! %uD83D%uDC4F



It's a Mercedes 1-2 in the only practice session this weekend %uD83D%uDC40#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/gqTzOOL2Ag — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Conmebol le puso fecha al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

La acción continuará esta tarde desde las 17:30 con la clasificación para la carrera sprint de mañana.