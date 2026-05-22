A Colapinto se le rompió el Alpine y tuvo una práctica para el olvido en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1
Pocos minutos después de arrancar la práctica para el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo problemas en su Alpine y no pudo girar.
Pese a que llegaba con buenas sensaciones, Franco Colapinto tuvo un inicio lamentable del fin de semana en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.
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Tanto es así que, pocos minutos después del inicio de la única práctica libre en Montreal, el argentino tuvo un problema en su Alpine y tuvo que regresar a boxes.
"Mi acelerador no funciona", acusó el pilarense mediante la comunicación con el equipo a través del radio.
Ya en los pits, había una esperanza de que los mecánicos pudieran solucionar el problema. Sin embargo, eso no sucedió y el corredor de 22 años no pudo girar ni marcar un tiempo, por lo que culminó en el último puesto.
Por otra parte, su compañero Pierre Gasly terminó en la decimosexta colocación en una sesión muy accidentada en la que, a raíz de los choques de Alex Albon (Williams) y Esteban Ocon (Haas), sumado al inconveniente que tuvo Liam Lawson (Racing Bull), hubo tres banderas rojas.
Finalmente, el líder fue Kimi Antonelli, quien marcó un tiempo de 1:13.402 con su Mercedes, seguido de su compañero George Russell. Además, Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio.
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La acción continuará esta tarde desde las 17:30 con la clasificación para la carrera sprint de mañana.