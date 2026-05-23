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Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 EN VIVO: hora y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto intentará tener una buena performance en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el Circuito urbano Gilles Villeneuve. El piloto argentino largará a bordo de su Alpine en el puesto 13°, mientras que George Russell se quedó con la pole position.

Juan Riera
Juan Riera

Franco Colapinto correrá hoy sábado la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El argentino partirá a bordo de su Alpine desde las 13 de Argentina en el puesto 13°, con la intención de avanzar varias posiciones y llegar a rescatar algún punto tras los problemas que tuvo en su monoplaza en los entrenamientos libres. George Russell largará en la pole position a bordo de su Mercedes, mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli será segundo.

A qué hora se corre la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

La Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 es a partir de las 13 horas de Argentina, 12 horas local de Montreal. 

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

La clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 será a partir de las 17 de Argentina.

Cómo ver el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en vivo por TV y ONLINE

Toda la actividad del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming F1 TV y Disney + Premium.

Así es el circuito Circuito Gilles-Villeneuve de Canadá de la Fórmula 1

Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 EN VIVO: hora y cómo verlo por TV y ONLINE
  • Longitud del circuito: 4,361 km
  • Número de curvas: 14Vueltas de carrera: 70
  • Distancia total: 305,270 km


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