Franco Colapinto en la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 EN VIVO: hora y cómo verlo por TV y ONLINE

Franco Colapinto correrá hoy sábado la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El argentino partirá a bordo de su Alpine desde las 13 de Argentina en el puesto 13°, con la intención de avanzar varias posiciones y llegar a rescatar algún punto tras los problemas que tuvo en su monoplaza en los entrenamientos libres. George Russell largará en la pole position a bordo de su Mercedes, mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli será segundo.

A qué hora se corre la Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

La Sprint Race del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 es a partir de las 13 horas de Argentina, 12 horas local de Montreal.

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

La clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 será a partir de las 17 de Argentina.

Cómo ver el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en vivo por TV y ONLINE

Toda la actividad del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo online por las plataformas digitales de streaming F1 TV y Disney + Premium.

Así es el circuito Circuito Gilles-Villeneuve de Canadá de la Fórmula 1

Longitud del circuito: 4,361 km

Número de curvas: 14Vueltas de carrera: 70

Distancia total: 305,270 km



