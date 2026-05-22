Independiente vs. Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: hora, formaciones y cómo mirarlo en vivo

Independiente se enfrentará este viernes con Unión de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina con el objetivo de terminar el semestre con una sonrisa. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y el árbitro designado es Sebastián Zunino.

El "Rojo" llega a este encuentro muy golpeado luego de lo que fue la eliminación frente a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura, en un encuentro donde cayó 3-1 en condición de visitante y que lo hará llegar a 24 años sin ganar títulos locales.

En lo que respecta a la actual edición de la Copa Argentina, los dirigidos por Gustavo Quinteros iniciaron su camino con una goleada 4-2 sobre Atenas de Río Cuarto. La mejor participación histórica de Independiente en la Copa Argentina se dio en 2019, 2022 y 2024, donde alcanzó los cuartos de final.

Unión, por su parte, tuvo una muy buena actuación en los playoffs del Torneo Apertura, competición en la que dio una de las grandes sorpresas de los octavos de final al eliminar a Independiente Rivadavia, que había sido el mejor equipo de la primera fase. Sin embargo, su ilusión llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó frente a Belgrano de Córdoba. En la Copa Argentina, el "Tatengue" debutó en los 32avos de final con un cómodo triunfo 2-0 ante Agropecuario.

Posibles formaciones de Independiente vs. Unión de Santa Fe por la Copa Argentina

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiiano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Cómo ver en vivo Independiente vs. Unión de Santa Fe por la Copa Argentina

El partido entre Independiente y Unión de Santa Fe por los 16avos. de final de la Copa Argentina tendrá televisación en vivo a través de TyC Sports. Este encuentro también se podrá mirar a través de TyC Sports Play y Telecentro Play.



