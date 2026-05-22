Gustavo Costas habló de su continuidad y asumió la culpa por el eliminación de Racing de la Copa Sudamericana 2026

¿Fue la gota que colmó el vaso o algo futuro después del pero semestre en mucho tiempo? Todo esto está por verse. Al menos, eso es lo que dejó entrever Gustavo Costas luego del empate 2-2 como local ante Caracas que determinó la eliminación de Racing en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

"En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene parar y después ver. Hoy, en caliente no quiero responder algunas cosas porque por ahí no es lo que pienso. Si digo algo ahora, mentiría", señaló el entrenador, visiblemente golpeado por la eliminación.

Enseguida, fue muy autocrítico con lo que ocurrió este semestre, donde el equipo mostró un muy flojo nivel de juego y poco resto anímico. "Tuvimos muchos errores. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos. No dimos lo que veníamos dando en los últimos dos años", sentenció.

Para cerrar, Costas fue consultado sobre si la economía podía ser un factor que pesara en su posible contunuidad o no al mando del plante de Racing, respondió con un "no sé" y recordó: "El semestre pasado no había plata y me quedé".