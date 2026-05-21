Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Racing recibirá este jueves a Caracas de Venezuela por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro donde estará prácticamente obligado a ganar si quiere mantener sus chances de avanzar de ronda. El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda", el árbitro será el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Franklin Congo.

La "Academia" llega a este enfrentamiento en una situación totalmente delicada, ya que acumula tres partidos sin ganar en la competición y marcha tercero en el grupo con solo cuatro unidades. Además, los dirigidos por Gustavo Costas están obligados a ganar para seguir con chances de avanzar, aunque ya no dependen de sí mismos.

En caso de sumar de a tres este jueves, Racing deberá ganar o empatar en su siguiente presentación y esperar a que Caracas no derrote a Botafogo de Brasil, que podría llegar a dicho cruce con el primer puesto asegurado.

El equipo argentino, que ganó la Copa Sudamericana en el 2024, tendrá un cambio obligado en el arco, ya que en el último partido Facundo Cambeses vio la tarjeta roja, por lo que será reemplazado por Matías Tagliamonte.

Caracas, por su parte, es una de las sorpresas y prueba de esto es que está segundo con ocho puntos, por lo que, si rescata un empate en Avellaneda, se asegurará la clasificación a la próxima instancia.

Probables formaciones de Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026:

Racing: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández o Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

Cómo mirar en vivo Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026:

El partido entre Racing y Caracas por la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026 se podrá ver en vivo a través de ESPN. Este encuentro también se púede seguir a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y DGO.



