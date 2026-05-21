Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

River logró empatar, con un equipo alternativo, el incómodo encuentro frente a Bragantino y está cada vez más cerca de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Y más allá de que no lo aseguró con la igualdad ante los brasileños, hasta perdiendo en la última fecha podría terminar como líder del Grupo H si se dan resultados a su favor.

De hecho, el equipo de Eduardo Coudet tiene la chance de asegurarse el primer puesto hoy mismo si Carabobo no le gana a Blooming este jueves desde las 21.30 en Santa Cruz de la Sierra. Y vale aclarar que la clasificación a 16avos de final ya la tiene asegurada, pero en ese caso debería afrontar una eliminatoria ante un tercero de Copa Libertadores.

Lo cierto es que, con este empate, River se mantiene en la cima de su zona con 11 unidades (+3), seguido por Bragantino que tiene 7 (+5) y Carabobo con 6 (+1), mientras que Blooming se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones con una sola unidad (-9).

Qué necesita River para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

Si River gana:

Se clasifica primero sin importar el resultados de Carabobo.

Si River empata:

Se clasifica como primero porque lo beneficiará el desempate olímpico si Carabobo ganara los dos encuentros y terminaran ambos con 12 puntos.

Si River pierde: