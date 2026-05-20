Dibu Martínez y su asombrosa confesión tras ganar la Europa League con Aston Villa: "Me rompí..."

Dibu Martínez tuvo otra jornada de gloria al ganar la Europa League con Aston Villa y sumarle otro título a su ya ilustre carrera.

El tremendo festejo del Dibu Martínez luego de ser campeón de la Europa League con el Aston Villa

Sin embargo, no toda la jornada fue de color de rosas para el arquero argentino, que vivió momentos de tensión en la previa del encuentro ante Friburgo .

Tanto es así que, según comentó durante los festejos, el marplatense reveló que sufrió la rotura de un dedo durante la entrada en calor.

"La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó en charla con ESPN.

En esa misma línea, el guardavalla campeón del mundo con la Selección Argentina admitió que nunca le había ocurrido algo similar y explicó las complicaciones que le generó la dolencia.

"Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa", completó.

"HOY ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR"



%uD83D%uDEA8 ¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL! %uD83D%uDEA8



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Más allá de que no se explayó al respecto, lo cierto es que desde el entorno del futbolista aseguraron que la lesión no debería generar mayor preocupación.

Justamente, a casi tres semanas para el inicio del Mundial 2026, Martínez sostuvo que, tras celebrar, comenzará a enfocarse en la Copa del Mundo.

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"Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial", concluyó en Estambul.