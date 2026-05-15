Video: Dibu Martínez y Mac Allister se trenzaron en el duelo entre Aston Villa y Liverpool por la Premier League

El Aston Villa de Emiliano Buendía y Dibu Martínez, que en unos días jugará la final de la Europa League ante el Frigurgo de Alemania, no detiene su marcha y se aseguró un lugar en la próxima Champions League al vencer por 4 a 2 al Liverpool por la fecha 37° de la Premier League.

Y el enfrentamiento cara a cara en la búsqueda de la clasificación a la Orejona 2026/27 trajo algunos encontronazos entre Alexis Mac Allister y Dibu. Promediando la media hora del primer tiempo y con el marcador aún 0-0, se produjo un tumulto en el área villana, en la antesala de un córner para los Reds. Es que el mediocampista se sacó de encima al arquero con un empujoncito y este le respondió primero agarrándole la camiseta y luego alejándolo con una mano en la cabeza.

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Tras esto, los jugadores Albicelestes se quedaron mirándose fijo e intercambiando algunas palabras, hasta que el Dibu Martínez se acercó a Mac Allister para señalarle que se pare afuera del área chica. Durante la escena, a Alexis se lo vio enojado y luego con bronca, tras fallar un remate de cabeza.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDE7%uD83D%uDEA8 SE DESCONOCEN: Se picó todo entre el Dibu Martínez y Alexis Mac Allister en el Aston Villa vs Liverpool.

pic.twitter.com/PAfnTJbsiU — Derechazo (@derechazoar) May 15, 2026

Con el triunfo del Aston Villa, el elenco del golero de La Scaloneta quedó 4° en la tabla, con 62 puntos, y ya se aseguró arrancar a jugar la Champions, sin depender de otros resultados en la última fecha. Mientras que Liverpool marcha 5°, con 59 unidades, y si bien tiene altas chances de estar en la próxima Liga de Campeones, puede ser alcanzado por Bornemouth (6° con 558), que tiene un partido menos.