¿Cambia de esquema?: el once de Rosario Central que Jorge Almirón piensa para visitar a River y llegar a la final del Torneo Apertura

Mañana desde las 19:30, Rosario Central visitará a River en un duelo que definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, el entrenador del Canalla, Jorge Almirón, piensa en la posibilidad de presentar un equipo con algunas modificaciones respecto al que derrotó a Racing el pasado miércoles.

A esta hora, la gran duda que tiene el DT es si mantener el doble nueve con Enzo Copetti y Alejo Véliz o sacar a uno de los dos centrodelanteros para reforzar el mediocampo.

Si finalmente opta por llevar a cabo ese cambio, quien tendría más chances de perder su lugar es el ex Tottenham, mientras que Guillermo Fernández se metería para posicionarse unos metros más adelante de Franco Ibarra y Vicente Pizarro.

Además, el estratega de 54 años aguarda por dos piezas clave que llegan entre algodones que, por lo pronto, integrarían la lista de convocados: Jaminton Campaz y Julián Fernández.

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Rosario Central visita a River por el Torneo Apertura: probable formación

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti o Alejo Véliz.