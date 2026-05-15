Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ULTIMA DETALLES

¿Cambia de esquema?: el once de Rosario Central que Jorge Almirón piensa para visitar a River y llegar a la final del Torneo Apertura

De cara al duelo de mañana frente a River, Jorge Almirón analiza la posibilidad de hacer cambios en el once con el que Rosario Central buscará la final del Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

Mañana desde las 19:30, Rosario Central visitará a River en un duelo que definirá al primer finalista del Torneo Apertura 2026.

Tras no cerrar su renovación en Boca, cuatro clubes de Italia quieren a Exequiel Zeballos

En ese marco, el entrenador del Canalla, Jorge Almirón, piensa en la posibilidad de presentar un equipo con algunas modificaciones respecto al que derrotó a Racing el pasado miércoles.

A esta hora, la gran duda que tiene el DT es si mantener el doble nueve con Enzo Copetti y Alejo Véliz o sacar a uno de los dos centrodelanteros para reforzar el mediocampo.

Si finalmente opta por llevar a cabo ese cambio, quien tendría más chances de perder su lugar es el ex Tottenham, mientras que Guillermo Fernández se metería para posicionarse unos metros más adelante de Franco Ibarra y Vicente Pizarro.

Además, el estratega de 54 años aguarda por dos piezas clave que llegan entre algodones que, por lo pronto, integrarían la lista de convocados: Jaminton Campaz y Julián Fernández.

Escándalo en Talleres de Córdoba: Diego Valoyes dio positivo en un control de alcoholemia antes del clásico ante Belgrano

Rosario Central visita a River por el Torneo Apertura: probable formación

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María; Enzo Copetti o Alejo Véliz.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

Últimas noticias de Jorge Almirón