Video: gol de tiro libre de Enzo Fernández en el empate de Chelsea ante Liverpool
Los Reds de Alexis Mac Allister ganaban de la mano de un golazo de Gravenberch, pero el mediocampista igualó las cosas en Anfield.
Una vez más salvo a su equipo cuando parecía que sumaba una nueva derrota. Con un gol de Enzo Fernández, el Chelsea igualó 1-1 como visitante con el Liverpool, en un partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.
El encuentro comenzó muy adverso para el Chelsea, ya que a los seis minutos de juego el Liverpool, que contó entre sus titulares con Alexis Mac Allister, se pudo en ventaja gracias a un golazo al ángulo del mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch.
Sin embargo, el Chelsea no se dio por vencido y pudo llegar a la igualdad cuando quedaban 10 minutos para que finalizara el primer tiempo: Enzo Fernández quiso tirar un centro en un tiro libre, pero la pelota pasó por enfrente de todos los jugadores y se terminó metiendo en el arco custodiado por Giorgi Mamardashvili.
Pese a que tuvo las situaciones más claras en el complemento, el Liverpool no pudo romper la igualdad y el encuentro finalmente terminó igualado en un gol por lado. Con este resultado, llegó a los 59 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la Premier League, aunque podría ser superado por el Aston Villa, que este domingo visitará al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina).