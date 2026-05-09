Video: gol de tiro libre de Enzo Fernández en el empate de Chelsea ante Liverpool

Una vez más salvo a su equipo cuando parecía que sumaba una nueva derrota. Con un gol de Enzo Fernández, el Chelsea igualó 1-1 como visitante con el Liverpool, en un partido correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.

El encuentro comenzó muy adverso para el Chelsea, ya que a los seis minutos de juego el Liverpool, que contó entre sus titulares con Alexis Mac Allister, se pudo en ventaja gracias a un golazo al ángulo del mediocampista neerlandés Ryan Gravenberch.

Sin embargo, el Chelsea no se dio por vencido y pudo llegar a la igualdad cuando quedaban 10 minutos para que finalizara el primer tiempo: Enzo Fernández quiso tirar un centro en un tiro libre, pero la pelota pasó por enfrente de todos los jugadores y se terminó metiendo en el arco custodiado por Giorgi Mamardashvili.

%uD83C%uDF1F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL EMPATE DE CHELSEA ANTE LIVERPOOL. pic.twitter.com/pSA3PwKNkd https://t.co/q5CzPYBbfl May 9, 2026

Pese a que tuvo las situaciones más claras en el complemento, el Liverpool no pudo romper la igualdad y el encuentro finalmente terminó igualado en un gol por lado. Con este resultado, llegó a los 59 puntos y se mantiene en la cuarta posición de la Premier League, aunque podría ser superado por el Aston Villa, que este domingo visitará al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina).