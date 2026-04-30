El representante de Enzo Fernández habló de los rumores del Real Madrid: "Tiene la cabeza en..."

Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, salió a aclarar los rumores que en las últimas semanas vincularon al volante con el Real Madrid: "Salen muchas cosas, pero la verdad no está pasando nada. Él está con la cabeza en terminar de la mejor manera en Chelsea."

Pastore también explicó el contexto de las declaraciones que le costaron al argentino una suspensión de dos partidos en Chelsea: "Es verdad que ha hecho declaraciones que por ahí no han sido del todo adecuadas por el momento, pero nada más".

"La verdad que tampoco dijo nada raro, sino que habló de Madrid, a él le gusta mucho", agregó.

Y aclaró el motivo real de sus visitas frecuentes a la capital española: "Cada vez que tiene libre viene a Madrid porque estoy yo ahí, porque tiene amigos ahí, pero no queda en nada más que eso."

Para cerrar, el representante ambiguo sobre el futuro: "A terminar bien el año en Chelsea, hacer un buen Mundial y después, después veremos."