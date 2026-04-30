River visita a Bragantino por la Copa Sudamericana con la necesidad de ponerle fin a una lamentable racha

Esta noche, por la fecha 3, River visitará a Bragantino con el objetivo de intentar mantener el liderazgo en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

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Pero además, el Millonario tendrá como objetivo secundario ponerle fin a una racha negativa que se extiende desde hace rato: solo ganó uno de los últimos 13 encuentros que disputó en Brasil.

En ese lapso, el conjunto de Núñez solo venció a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, cuando se quedó afuera por el resultado global, y luego cosechó seis empates y seis caídas. De hecho, perdió en sus últimas cuatro visitas.

Para encontrar otro festejo de la Banda en aquel suelo directamente hay que volver en el tiempo hasta 2018, cuando derrotó 2-1 a Gremio de Porto Alegre y se metió en la final del máximo torneo continental que más tarde ganaría ante Boca.

Cabe recordar que el encuentro tendrá lugar en el Estadio Cicero de Souza Marques desde las 21:30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el campo de juego y de Leonard Mosquera en el VAR.

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