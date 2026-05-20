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River jugó un partido flojísimo, pero rescató el empate sobre el final ante Bragantino por la Copa Sudamericana

Antes de la final del Torneo Apertura, River igualó de manera agónica frente a Bragantino y mantuvo su invicto en la Copa Sudamericana 2026.

Redacción Depo

Por la fecha 5 del Grupo H, River igualó 1-1 de manera agónica ante Bragantino y mantuvo el invicto en la Copa Sudamericana 2026.

River y Belgrano agotaron todas las entradas para la gran final del Torneo Apertura 2026


Gol de Bragantino

Salas se perdió el empate

Juanfer Quintero desperdició una buena chance

Armani evitó el segundo de Bragantino

River casi se hace un insólito gol en contra

Gol de River

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