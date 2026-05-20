CON LO JUSTO
River jugó un partido flojísimo, pero rescató el empate sobre el final ante Bragantino por la Copa Sudamericana
Antes de la final del Torneo Apertura, River igualó de manera agónica frente a Bragantino y mantuvo su invicto en la Copa Sudamericana 2026.
Por la fecha 5 del Grupo H, River igualó 1-1 de manera agónica ante Bragantino y mantuvo el invicto en la Copa Sudamericana 2026.
River y Belgrano agotaron todas las entradas para la gran final del Torneo Apertura 2026
Gol de Bragantino
Salas se perdió el empate
Juanfer Quintero desperdició una buena chance
Armani evitó el segundo de Bragantino