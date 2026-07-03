En Portugal, River y Flamengo igualaron 2 a 2 en un amistoso internacional de pretemporada.

El primer tanto fue convertido por Sebastián Driussi en el inicio del encuentro, tras un grave error de la defensa rival en salida en la que el delantero quedó mano a mano con Agustín Rossi.

Pero en una ráfaga de 3 minutos, el conjunto brasileño dio vuelta el marcador con goles de Henrique y Lino. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo Driussi cerró su doblete tras una gran jugada colectiva.

LOS GOLES DE RIVER VS. FLAMENGO





%u203C%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 ERROR DE JORGINHO Y DRIUSSI PARA EL 1-0 DE RIVER EN EL AMISTOSO VS FLAMENGO. pic.twitter.com/uBmQj7eI2Z July 3, 2026

¡ESTA VEZ, BELTRÁN NO PUDO! Mala salida de River y gran gol de Samuel Lino, para el empate de Flamengo en Portugal.



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¡ES UN GOLAZO! Bruno Henrique hizo pasar de largo a Rivero y clavó este GOL ESPECTACULAR, para el 2-1 de Flamengo ante River.



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