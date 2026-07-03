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River y Flamengo igualaron 2 a 2 en un amistoso internacional

En Portugal, River y Flamengo igualaron 2 a 2 en un amistoso internacional de pretemporada.

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 En Portugal, River y Flamengo igualaron 2 a 2 en un amistoso internacional de pretemporada.

El primer tanto fue convertido por Sebastián Driussi en el inicio del encuentro, tras un grave error de la defensa rival en salida en la que el delantero quedó mano a mano con Agustín Rossi.

Pero en una ráfaga de 3 minutos, el conjunto brasileño dio vuelta el marcador con goles de Henrique y Lino. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo Driussi cerró su doblete tras una gran jugada colectiva.

LOS GOLES DE RIVER VS. FLAMENGO


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