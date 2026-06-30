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Bombazo: River acordó la vuelta de Lucas Beltrán

River Plate tiene todo listo para repatriar a Lucas Beltrán, que en las próximas horas dejaría la Fiorentina para regresar al club.

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River espera poder confirmar la vuelta de Lucas Beltrán. El club ya llegó a un acuerdo económico con Fiorentina para comprar la mitad del pase y ya hay negociaciones avanzadas con su contrato.

Tras dos temporadas en la Serie A y otra en La Liga, con Valencia a préstamo, el delantero está dispuesto a volver al Millonario.

El equipo italiano tiene sobre la mesa una oferta de 500 mil euros por un préstamo incial con una obligación de compra por 6,7 millones de euros por la mitad del pase de Beltrán.

Ya aceptaron la propuesta y solo resta definir el modo de pago. Entre los clubes ya no hay trabas y lo único que falta es terminar de definir los detalles con el futbolista. 

A pesar de la llegada de Rafael Santos Borré y las negociaciones persistentes por Ángel Correa, Eduardo Coudet insistió en el retorno del jugador de 25 años.

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