Se aleja de Boca: Paulo Dybala queda libre, pero ya tiene lista su renovación con Roma

Hoy vence oficialmente el vínculo de Paulo Dybala con Roma y quedará en condición de agente libre. Sin embargo, lejos de abrirse una puerta para una llegada a Boca, todo indica que continuará en la Loba: ya hay un acuerdo para renovar por dos años y solo resta que el club haga el anuncio oficial.

La renovación ya está cerrada y se oficializará durante esta semana, una vez que el equipo italiano complete el cierre de su año financiero.

La negociación avanzó con el nuevo director deportivo del club, Tony D'Amico. Después de varias reuniones, alcanzó un entendimiento con el representante de la Joya.

El argentino aceptó reducir cerca de un 60% su salario: pasará de percibir alrededor de ocho millones de euros netos por temporada a unos tres millones anuales.

La prioridad del campeón del mundo siempre fue continuar en la Roma. Incluso en medio de las versiones que lo vinculaban con el Xeneize, nunca avanzó en una salida mientras existieran posibilidades concretas de seguir en la Serie A.