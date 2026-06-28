La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

Mientras familiares, amigos y colegas despiden a Ernestina Pais en su último adiós, la investigación por el accidente que terminó con su vida sigue sumando información. Después de que trascendiera que el celular de la conductora registraba reiteradas llamadas perdidas de José María Muscari, director de la obra en la que trabajaba, se conoció un detalle del momento en que fue hallada dentro de su vehículo que conmovió a todos.

La actriz murió el pasado viernes 26 de junio, a los 54 años, luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos testimonios sobre sus últimos movimientos antes del trágico desenlace.

Quien aportó información fue Lola Cordero en "Implacables". Este sábado, al aire del ciclo de El Nueve, la panelista contó que Ernestina había pasado la tarde junto a un grupo de amigos en un reconocido bar de la costa, antes de dirigirse al Teatro Niní Marshall, donde tenía previsto presentarse con la obra "El divorcio del año".

En ese contexto reveló un dato que sorprendió a todos. "Ernestina venía de pasar la tarde en Malloy's, un bar de la costa al que van muchos famosos. Había hecho un lindo día y había estado con amigos. Desde ahí se dirige al Teatro Niní Marshall, donde tenía función con El divorcio del año", explicó.

Lola Cordero reveló detalles del accidente de Ernestina Pais. (Foto: Captura El Nueve).

Luego agregó el detalle que más repercusión generó: "Iba con la remera de la Selección Argentina. Había como una cábala de parte de ella de usar la remera y, además, la Selección jugaba el día de hoy (27 de junio)". Finalmente, precisó: "Venía de pasar una tarde con amigos, no venía de su casa".

Ese dato coincidió con el relato de Carlos, uno de los primeros testigos que llegó al lugar del impacto e intentó asistir a Ernestina. En diálogo con A24 recordó que, en un primer momento, quienes estaban allí no lograron reconocerla por la ropa que llevaba puesta.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras el accidente.

"Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", relató. Después describió los desesperados intentos por rescatarla: "Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas".

El hombre también recordó que la conductora alcanzó a hacer un leve movimiento, aunque nunca respondió a quienes intentaban hablarle. "Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó", expresó.

Por último, aseguró: "Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina".