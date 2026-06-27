Mauro Icardi deberá pagar la totalidad de la cuota alimentaria tras un fallo de la justicia en su contra: "30 mil dólares por mes..."

Mauro Icardi atraviesa un momento más complicado de su vida personal y judicial. El futbolista, que permanece en Argentina al cuidado de sus dos hijas, intentó conseguir una autorización judicial para llevarlas a Miami unos días durante el Mundial 2026, y quiso denunciar a Wanda, pero el plan chocó de frente con la negativa de Wanda Nara y con una resolución adversa en la causa por alimentos. La Cámara declaró desiertos todos sus recursos y le ordenó pagar la totalidad de la deuda acumulada. Los números son escalofriantes: 30 mil dólares mensuales durante 18 meses, más intereses y las costas del proceso que incluyen los honorarios de la abogada Ana Rosenfeld. El fallo, que se conoció este jueves, encendió las alarmas en el entorno del jugador y reavivó la pelea mediática que mantiene con su exmujer.

El primero en dar la noticia fue Ángel de Brito, que publicó en su cuenta de Twitter el detalle de la resolución judicial. "La Cámara declaró desiertos todos los recursos de Mauro Icardi y debe pagar todas las deudas. 30 mil dólares por mes más intereses (18 meses). Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld). Queda pendiente la prohibición de salida del país", escribió el periodista. La publicación, que superó las 30 mil visualizaciones, se convirtió en el puntapié inicial de una catarata de reacciones en las redes sociales y los programas de espectáculos.

La cámara declaró desierto todos los recursos a Mauro Icardi, y debe pagar todas las deudas.



30 mil dólares por mes más intereses (18 meses)



Más costas (los servicios de Ana Rosenfeld)



Queda Pendiente la prohibición desierto salida del país . #LAM pic.twitter.com/hld0hQvJNW — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 26, 2026

Yanina Latorre amplió la información en sus historias de Instagram con datos que agregaron más presión sobre el delantero. "Tengo más. Salió el fallo de cámara, sobre la deuda de alimentos. Le denego a Mauro lo que pidió. La deuda la tiene que pagar y después discutir. Siguen vigentes los alimentos provisorios. Y no bajan la deuda", aseguró la panelista. La contundencia de sus palabras dejó en claro que el futbolista no encontró resquicio legal para esquivar el pago. La deuda, que se acumuló durante año y medio, representa un monto que supera el medio millón de dólares, sin contar los intereses que siguen corriendo.

El pedido de viaje a Miami, que Icardi presentó con la idea de combinar playa y Mundial con sus hijas, encontró un obstáculo insalvable. Wanda Nara se negó de plano a autorizar la salida del país. "No confía en él", disparó Latorre, que reveló el trasfondo de la negativa. La conductora también contó que el futbolista sigue esperando la resolución del juez sobre ese punto, pero el clima es de máxima tensión. Mientras tanto, otro frente judicial permanece abierto: el pedido de Wanda para que le impidan a Icardi salir del país por su condición de deudor alimentario. Latorre, sin embargo, anticipó que "me parece que esa resolución sale a favor de Mauro".

Esa posibilidad generó sorpresa incluso en la propia Latorre, que no entendió cómo el jugador podría eludir una restricción con semejante deuda. "Ahora lo que no entiendo, ¿por qué no paga? ¿Cómo no lo intiman? En el caso de que lo dejen salir del país, sería histórico... ningún deudor alimentario con semejante deuda sale", reflexionó.

La panelista también apuntó contra las prioridades del deportista: "Igual está más preocupado por ir a Miami que por su carrera futbolística", dijo, en clara alusión al presente incierto de Icardi, que todavía no definió su futuro en el fútbol.

Pero el conflicto no termina ahí. Wanda Nara volvió a encender la mecha al declarar en un programa de televisión que el futbolista llamó a Turquía "un país de mierda" y que les inculcó a sus hijas que "la gente de Turquía tenía olor". Esos dichos, que trascendieron en los medios, provocaron una reacción inmediata del equipo legal de Icardi.

Elba Marcovecchio, abogada del jugador, confirmó que evalúan presentar una denuncia formal por entender que esas declaraciones atentan directamente contra su carrera deportiva. El argumento es claro: Icardi negocia su continuidad en el Galatasaray de Turquía y las palabras de su exmujer pueden dañar ese proceso de forma irreversible.