Nico Vázquez y Dai Fernández, de vacaciones en Europa pero proyectando su próxima obra juntos: "Con la cabeza en el 2027"

A pesar del éxito rotundo que mantiene con "Rocky" desde el año pasado, Nico Vázquez ya no se conforma con el presente y empieza a delinear los pasos para su próximo gran desafío. El actor, que acaba de cumplir años acompañado de su novia y coprotagonista Dai Fernández, decidió tomarse un merecido descanso y viajó con ella a Europa. Pero lejos de desconectarse por completo, la pareja aprovechará la estadía para nutrirse de las propuestas teatrales del Viejo Continente, especialmente en Londres, y empezar a dar forma a lo que será su nueva producción para 2027.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, Nico Vázquez y Dai Fernández ya tienen el regreso programado para el 8 de julio, fecha en la que retomarán las funciones de "Rocky" en el Teatro Lola Membrives. Pero la cabeza del actor, que vive un presente de consagración absoluta, ya está puesta en el año que viene. La pareja, que consolidó su romance dentro y fuera del escenario, elegirá el nuevo proyecto en consenso con el productor Gustavo Yankelevich, el hombre detrás de los grandes éxitos de la calle Corrientes.

La obra "Rocky", que Vázquez produce y protagoniza, se convirtió en un fenómeno teatral sin precedentes en Argentina. La adaptación local del clásico cinematográfico, que mantiene al público de pie cada función, superó los 100 mil espectadores y agotó localidades en el Lola Membrives . En marzo de este año, se coronó como la gran ganadora de los Premios ACE, llevándose 7 estatuillas, incluyendo el ACE de Oro para Nico. El éxito fue tal que la producción captó la atención del mismísimo Sylvester Stallone y de la productora MTI, sorprendidos por el impacto del musical en el país .

El viaje a Europa, entonces, no es solo un descanso. Es una oportunidad para que la dupla creativa que forman Nico, Dai y Yankelevich se renueve. Vázquez, que tras su separación de Gimena Accardi encontró en Dai Fernández un nuevo rumbo sentimental y profesional, vive un presente de plenitud. La química que comparten en el escenario, donde ella interpreta a Adrián, la icónica pareja del boxeador, se trasladó a la vida real y los consolidó como una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino. Ahora, con las valijas listas para volver a Buenos Aires y retomar la rutina de funciones, la promesa de un nuevo proyecto para 2027 mantiene la expectativa alta entre sus seguidores y en el ambiente teatral.