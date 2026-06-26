Así quedó la placa final de nominados en "Gran Hermano Generación Dorada": cuatro bajas que dan que hablar

La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vivió una noche de nervios y emociones durante la tradicional cena de nominados. Con nueve jugadores sentados a la mesa, Santiago del Moro fue anunciando uno por uno a los salvados por el voto positivo del público, tras el anuncio de la primera placa de nominados el día anterior. La placa final quedó definida con cinco nombres que lucharán por su continuidad en el reality de Telefe. La gala de eliminación, prevista para el lunes 29 de junio, definirá quién dice adiós a la competencia.

El conductor del ciclo comenzó el anuncio con la primera salvada: Cinzia Francischiello. La participante venezolana, al escuchar su nombre, no pudo ocultar su sorpresa y aprovechó el momento para hacer un breve descargo. "Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagón... y gracias al público porque sé que todo lo ve", afirmó antes de que Del Moro le indicara que se dirigiera al living. Cinzia, con una mezcla de alivio y emoción, se levantó de la mesa y lo primero que hizo al llegar fue abrazar efusivamente a Sol y a Pincoya, sus compañeras más cercanas dentro de la casa.

El segundo nombre en salir de la placa fue el de Andrea del Boca. La actriz, que se viene consolidando como una de las favoritas del público, se tapó el rostro al escuchar la noticia y no pudo evitar que se le escapara una sonrisa. Se levantó de la mesa, agradeció con un gesto y caminó hacia el living, donde la esperaban sus compañeros. El primero en recibirla con un abrazo desbordante de alegría fue Juanicar, pero también se acercaron Alejandra Majluf y Nigro para celebrar con ella. El respaldo del público, una vez más, la mantiene firme en la competencia.

La tercera salvada fue Charlotte Caniggia, que recibió la noticia con un visible alivio. La mediática aplaudió, agradeció y se levantó con determinación para reencontrarse en el living con JC, Sol y Cinzia, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Charlotte, que en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta por sus conflictos internos, logró sortear la placa y seguirá una semana más en la casa.

El cuarto y último en ser salvado por el voto positivo del público fue Manuel Ibero. El participante, que demostró una gran emoción al escuchar su nombre, no dudó en agradecer a quienes lo sostienen en la competencia. "Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente, un saludo a mi familia y amigos", expresó con la voz entrecortada. Su permanencia, a esta altura del juego, se convirtió en una muestra del cariño que le tiene el público.

Con las salidas de Cinzia, Andrea, Charlotte y Manuel, la placa final quedó conformada por cinco participantes: Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. Ellos son los que ahora quedan en la cuerda floja y dependerán del voto negativo del público para definir su continuidad en el reality. El lunes, durante la gala de eliminación, uno de ellos dirá adiós a la casa más famosa del país.

La definición de esta placa no solo deja en evidencia las preferencias del público, sino que también marca un punto de inflexión en las estrategias internas del juego. Quienes quedaron nominados deberán redoblar sus esfuerzos para convencer a la audiencia de que merecen seguir en la competencia, mientras que los salvados respirarán aliviados por una semana más. La dinámica del reality, que combina el azar, las alianzas y la percepción del público, vuelve a demostrar que cada voto cuenta y que la decisión final, como siempre, está en manos de la gente.