Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand, quien contó las intimidades de su encuentro con Lionel Scaloni, y Juana Viale, quien compite con "La Peña de Morfi" (Telefe), se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla de El Trece. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

El sábado 27 de junio desde las 20 horas, por el partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial 2026, "La Noche de Mirtha" compite una vez más contra "La noche de los ex" (Gran Hermano) en Telefe. La diva estará sentada en un nuevo programa de su legendario ciclo junto al reconocido abogado Fernando Burlando y al exvicepresidente de Argentina Carlos Ruckauf.

También estarán presentes en la mesa de Mirtha Legrand: el politólogo Andrés Malamud y la actriz Graciela Pal, quien actualmente forma parte del musical "Billy Elliot".

Los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana. (Instagram/@lamesazarg).

El domingo 28 de junio desde las 13.45 horas, "Almorzando con Juana" se enfrentará por el rating con una nueva emisión de "La Peña de Morfi" (Telefe). Juana Viale recibirá en su programa a la modelo, panelista y mamá de Sarah Burlando, Barby Franco y al escritor y coach Ramito Buteler.

Además, serán de la partida el actor Marcos "Bicho" Gómez, que actualmente protagoniza la obra de teatro "Ni Media Palabra", y el humorista e imitador Iván Ramírez.