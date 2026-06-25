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Gloria Carrá se solidarizó con Cecilia Ce tras la denuncia contra Nacho Levy: "Todas merecemos ser escuchadas..."

La actriz, que también fue pareja del referente de La Garganta Poderosa, compartió un mensaje en apoyo hacia la sexóloga luego de que hablara de situaciones de violencia. Enterate qué dijo, en la nota.

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En los últimos días, la reconocida psicóloga y sexóloga Cecilia Ce expuso el "control", la "manipulación" y "abuso emocional" que atravesó en el tramo final de su relación con Nacho Levy, referente de la organización social La Garganta Poderosa. Luego de esta fuerte denuncia, Gloria Carrá, quien también estuvo en pareja con el periodista y militante, compartió un mensaje en solidaridad con la licenciada.

En historias de Instagram, sobre un fondo negro con letras blancas, Carrá escribió el siguiente escrito: "Ante los mensajes que estoy recibiendo, quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas".

"Frente a los hechos de público conocimiento, les cuento que, desde el primer momento, me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento", sostuvo la mamá de Ángela Torres, asegurando que se contactó de forma privada con Cecilia Ce, aun sin tener la obligación de hacerlo.

Cecilia Ce replicó el mensaje de Gloria Carrá en su cuenta de Instagram/@lic.ceciliace).
Cecilia Ce replicó el mensaje de Gloria Carrá en su cuenta de Instagram/@lic.ceciliace).

No obstante, Gloria Carrá, quien mantuvo una relación con Nacho Levy, dejó en claro que prefiere ser cautelosa sobre el tema para no exponerse: "Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme".

"También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar y, otras veces, implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto", cerró Carrá, con un contundente mensaje, que subraya la importancia de respetar los tiempos de cada mujer para denunciar situaciones de violencia. 

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