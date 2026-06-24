Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."

Tras el triunfo de Argentina contra Austria en el Mundial 2026, Sofía "Jujuy" Jiménez quedó en el centro de las críticas por una frase que lanzó mientras alentaba a la Selección: "Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina". Luego de que el video se viralizara y generara todo tipo de comentarios, la conductora decidió responder con un contundente descargo en redes sociales, donde además reveló las difíciles consecuencias que atravesó por situaciones similares.

A través de sus historias de Instagram, la modelo se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo el clip y cuestionó la necesidad de justificar constantemente cada publicación. "No puedo creer... ¿Cómo puede ser que haya que explicar todo, todo el tiempo?", expresó. Después aclaró que se trató de una broma vinculada a uno de los momentos más recordados de su carrera mediática.

La influencer explicó que con el nuevo video en el estadio de Dallas buscó hacer referencia a la popular frase "Gracias, pa, por hacerme hincha de Boca", que años atrás la convirtió en tendencia. "Era un chiste, pero de repente veo mi cara en todos los portales. Pero, chicos, es obvio que estoy boludeando", remarcó. Tras ello, recordó el duro impacto que tuvo aquella exposición y cómo debió afrontar una ola de cuestionamientos.

"Después de ese video que se hizo súper viral terminé re mal, charlando con mi psicóloga. Pensando qué hice tan malo como para recibir tanta violencia", confesó. Luego agregó: "O sea, solo por ser mujer y estar en una cancha de fútbol. Sé que eso genera cierta molestia, bronca, enojo. Fue como un montón, la pasé muy mal". Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre seguidores y detractores.

Sofía "Jujuy" Jiménez en el partido de Argentina contra Austria. (Foto: Instagram/ @sofijuok).

Con el paso del tiempo, aseguró que logró resignificar esa experiencia y transformarla en algo positivo. "Por suerte pude revertirla, reírme, incluso llegué a facturar por esa frase. Pude sacarle el peso y volver a conectar conmigo, con lo que soy", sostuvo. También destacó que vive cada situación con intensidad y que no piensa modificar su manera de expresarse por las críticas ajenas.

Antes de cerrar, dejó un mensaje dirigido a quienes la cuestionan en las redes. "La vida es una sola y la pienso vivir con la intensidad que me encanta. Al que le gusta, genial, y al que no también genial. Lo invito a que no me mire más, vean otras cuentas". Y concluyó con un pedido contundente: "Si quieren criticar, háganlo, ríanse, pero sin esa agresión, sin esa violencia. Eso para mí es un límite".