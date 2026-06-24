Sofía "Jujuy" Jiménez festejó en el Mundial con una polémica frase que generó críticas: "Gracias por hacerme hincha de Argentina..."

El paso de Sofía "Jujuy" Jiménez por el Mundial 2026 no pasó desapercibido. Durante el partido entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Dallas, la conductora se filmó desde la tribuna festejando uno de los tantos de Lionel Messi y lanzó una expresión que se convirtió en tendencia en cuestión de minutos.

"¡Te amo Messi! ¡Gracias pá por hacerme hincha de Argentina!", exclamó en el video que compartió en sus historias de Instagram. Lo que parecía un momento de felicidad genuina terminó dividiendo aguas en las plataformas digitales, donde los comentarios no se hicieron esperar. La pregunta que muchos se hicieron fue la misma: ¿cómo alguien que nació en Argentina podía agradecer que la hicieran hincha de su propio país?

El video, que acompañó junto a Mica Vázquez, acumuló miles de reproducciones y generó una catarata de reacciones. Del lado de los críticos, los usuarios de X (ex Twitter) no tardaron en señalar lo ilógico de la frase. "¿Hincha de Argentina? ¿No se supone que nació en Argentina?", escribió uno. "¿De qué ibas a ser hincha si no era de Argentina?", sumó otro.

"Nadie te hace hincha de Argentina si naciste siendo argentina", planteó un tercero. La cuenta oficial de LAM (América TV) también se sumó a las críticas con un comentario directo: "Qué fantasma, Jujuy". Otros apuntaron contra el tono general de la celebración: "Todo lo que hace me parece sobreactuado" y "Qué vergüenza grabarse así" fueron algunas de las expresiones que circularon.

"Pose"



Por este video de Sofía Jujuy cantándole a la cámara del celular y AGRADECIENDO a su padre SER HINCHA DE ARGENTINA: "Tiene menos cancha que Revista Para Ti". pic.twitter.com/kPvkiYkx5q — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 23, 2026

Sin embargo, la modelo decidió no responder a las críticas y mantuvo silencio frente a la repercusión. En lugar de eso, siguió compartiendo imágenes de su paso por el estadio texano. Una de las publicaciones mostró a Jujuy sentada en posición de loto sobre el césped del campo de juego, con un abanico con la bandera argentina en la mano.

"Me senté en la cancha donde nuestro capitán demostró una vez más que es el más grande del mundo mundial. ¡Y aunque parezca de otro planeta, es argentino! ¡Qué orgullo!", escribió. En otra postal posó desde el banco de suplentes. "Y estuve también sentada donde se sientan todos los jugadores. ¡Qué flash, Dios mío!... ¡Sigo sin creerlo!", expresó, dejando ver que el acceso a zonas reservadas fue uno de los momentos más impactantes de su viaje.

La emoción repetida y el contexto del viaje

La frase del festejo no fue un hecho aislado. Jujuy ya había recurrido a ese mismo agradecimiento a su padre días antes, durante la previa del debut argentino ante Argelia. Eso reforzó la idea de un gesto personal que repite cada vez que la emoción la desborda frente a la Selección. Más allá de la polémica, el mensaje tuvo también una lectura afectiva entre quienes se identificaron con la idea de que el amor por la camiseta celeste y blanca se transmite de generación en generación.

La conductora llegó al Mundial 2026 como parte del grupo de figuras argentinas del espectáculo que viajaron a Estados Unidos para seguir de cerca al seleccionado. Su presencia en el estadio de Dallas le permitió acceder a espacios que para la mayoría son inalcanzables: además de las tribunas, pisó el campo de juego y se sentó en el banco de suplentes tras el partido, momentos que registró y compartió con sus seguidores.

Al cierre de su paso por el estadio, Jujuy publicó una reflexión que excedió el marco del partido y apuntó a su propia trayectoria. "Los sueños están para hacerlos realidad. Por favor, no pares hasta cumplirlos. Sea lo que sea que te dicte tu corazón. De Jujuy, sin conocer absolutamente a nadie con mis 19 años, a estar hoy trabajando en un mundial (¡Sí, ya con 35, pero 16 años no son nada, vamos por muchos más!)", escribió, en un mensaje que buscó inspirar a sus seguidores más allá del fútbol.