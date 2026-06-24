Hackearon el celular de Carmen Barbieri e intentaron estafar a Ángel de Brito: "¿No tenés para prestarme..."

El intento de estafa digital que sacudió al mundo del espectáculo se conoció este miércoles, cuando la cuenta de WhatsApp de Carmen Barbieri fue vulnerada y los atacantes se contactaron con varios de sus contactos. Las estafas por esa red social, con nombres conocidos para hacer el famoso "cuento del tío", son masivos y extremadamente peligrosos para los incautos. Ángel de Brito, conductor de "LAM", que en las últimas horas presentó un nuevo "Angelito"; fue uno de los elegidos por los ciberdelincuentes, que intentaron engañarlo con un pedido de dinero.

El episodio comenzó cuando De Brito recibió un mensaje desde el número de Barbieri. El pedido, que buscaba generar urgencia, planteaba una situación que al conductor le resultó, como mínimo, extraña. Rápidamente, notó que el tono y la naturaleza de la solicitud no encajaban con el vínculo que lo une a la capocómica. "Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso me llamó la atención", explicó el periodista en su programa, dejando ver que la situación era completamente atípica.

Con la intuición encendida, De Brito decidió no avanzar con la charla y le respondió de manera contundente a quien se hacía pasar por su colega: "Uh, te hackearon". Pero los estafadores, lejos de retroceder, intentaron seguir la conversación haciéndose los desentendidos, tratando de mantener la farsa. Fue entonces cuando el conductor aplicó una táctica infalible y pidió que lo llamaran por teléfono para corroborar la identidad. Esa llamada nunca llegó, lo que confirmó todas sus sospechas y cortó de raíz cualquier posibilidad de engaño.

El modus operandi detrás del hackeo

Este tipo de ataques cibernéticos, que se han vuelto moneda corriente, apuntan directamente a la confianza que existe entre los contactos de la víctima. En el caso de figuras públicas como Barbieri, el círculo de confianza es amplio y variado, lo que los convierte en un blanco tentador para los delincuentes. El mensaje, generalmente, es imperativo y busca una acción inmediata para evitar que la persona que recibe el pedido tenga tiempo de verificar su autenticidad.

En esta ocasión, la táctica usada por los estafadores fue ofrecer una supuesta solución a una necesidad económica, mencionando la transferencia de dinero y ofreciendo efectivo como forma de devolución. Es una maniobra que busca jugar con la buena fe y la solidaridad de la gente.

La propia Carmen Barbieri, que no es la primera vez que sufre un episodio similar, utilizó sus redes sociales para alertar a todos sus seguidores: "Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales", expresó, dejando en claro el peligro y la necesidad de estar alertas.

Este hecho generó una gran preocupación en el ámbito de la farándula, ya que las figuras públicas son víctimas frecuentes de estos delitos. La recomendación de los especialistas es la misma ante cualquier pedido inusual: no responder ni enviar dinero, y corroborar siempre la identidad del solicitante mediante una llamada telefónica o un encuentro cara a cara. La prevención, con la verificación en dos pasos y la desconfianza ante pedidos repentinos, sigue siendo la herramienta más poderosa para evitar caer en la trampa.