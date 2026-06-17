Recibió un WhatsApp de "Messi" con un pedido inesperado y las redes estallaron: "Soy Leonardo..."

Un usuario de redes sociales compartió el insólito pero gracioso mensaje que recibió en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y provocó una catarata de reacciones. El remitente aseguraba ser nada menos que Lionel Messi.

La conversación llegó a través de WhatsApp y fue publicada por el usuario "__tuf" en X (antes Twitter). En la captura de pantalla se ve que el contacto tenía como nombre "Mesías", un apodo que desde hace años muchos fanáticos usan para referirse al capitán argentino.

El mensaje arrancó con una presentación que rápidamente llamó la atención. "Hola. Soy Leonardo Messi, ese que hoy va a jugar el Mundial", decía el texto recibido durante la jornada del martes 16, pocas horas antes del encuentro en el que Argentina venció 3 a 0 a Argelia.

Pero lo más llamativo apareció a continuación. Después de identificarse, el supuesto Messi escribió: "Me olvidé la camiseta en mi hotel y tengo que comprarme una ahora. Prestame 5 mil pesos".

El insólito intento de estafa que involucró a "Leonardo Messi" (X/@__tuf).

Lejos de caer en la trampa, "Tufi" optó por bloquear el número. Después compartió la captura en redes sociales junto al comentario "Está re quebrado Messi, ¿qué onda?", y la publicación acumuló reacciones y respuestas de otros usuarios rápidamente.

"No podés dejar tirado a Leo": así reaccionaron los usuarios al insólito mensaje

La publicación no tardó en llamar la atención. En pocas horas superó las 800 mil visualizaciones en X y acumuló más de 57 mil "Me gusta". Como ocurre con este tipo de situaciones, los comentarios cargados de humor aparecieron enseguida.

Uno de los usuarios escribió: "Prestale hdp, no podés dejar tirado a Leo, jajajaja". Otro se sumó al tono de la broma y comentó: "¿Cómo vas a venir a postear que bloqueaste al 10? Falta de respeto, che".

Los memes por el insólito intento de estafa inundaron Twitter (Captura X).

Las respuestas siguieron multiplicándose con ocurrencias de todo tipo. "MESIAS se ponía JAJAJAJAJA, un complejo de superioridad manejaba"; "Ese es Leonardo igual, su gemelo malvado"; "Lo dijo en la conferencia, loco, respeto"; "Desbloquealo, hacemos vaquita con los pibes", fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Entre las reacciones también destacaron frases como "Es falso, porque su nombre es Leandro" y "Lo peor es que leí todo el texto escuchando su voz en mi cabeza".

Los memes por el insólito intento de estafa inundaron Twitter (Captura X).

Otra usuaria agregó: "Me imagino que ya resolvió porque vi el partido y tenía una nueva puesta; ¡Igual le mandé recién $5 mil por si le vuelve a pasar!".

Más allá de las bromas, el momento volvió a poner sobre la mesa la importancia de desconfiar de este tipo de contactos y evitar responder mensajes de remitentes desconocidos.

Los memes por el insólito intento de estafa inundaron Twitter (Captura X).

En este caso, el destinatario identificó rápido la maniobra y terminó convirtiendo una posible estafa en una anécdota que hizo reír a miles.