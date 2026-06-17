Al igual que Messi, Cristiano Ronaldo comenzó su sexto mundial

Ayer, Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en jugar seis copas del mundo tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Como no podía ser de otra manera, Cristiano Ronaldo, su archirrival, hizo lo propio hoy con Portugal.

Pese a que el estreno en la cita no fue nada alegre por el pálido empate del elenco luso ante la República Democrática del Congo, CR7 no perdió la chance de hacer historia.

Hoy como titular en el equipo dirigido por Roberto Martínez, el Bicho, con un camino casi calcado al de Leo, le sumó este torneo a sus presencias en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

A los dos grandes cracks de las últimas décadas se les suma también el arquero mexicano Guillermo Ochoa, quien solo por haber sido convocado obtuvo esa mención. Sin embargo, todavía no tuvo minutos con el Tri.