Nueva sorpresa en el Mundial 2026: Portugal empató 1 a 1 con R.D. Congo

Hay una nueva sorpresa en el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026. De forma inesperada, Portugal y R.D. Congo igualaron 1-1 en el debut del Grupo K.

Joao Neves convirtió de cabeza a los 5 minutos del primer tiempo para los lusos, pero Yoane Wissa igualó el marcador sobre el final de la primera parte para los congoleños, también con un tanto de cabeza.

En el segundo tiempo, el equipo de Cristiano Ronaldo intentó pero no pudo contra la defensa rival.

LOS GOLES DE PORTUGAL VS. R.D. CONGO