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Atentos: Boca hizo una oferta para concretar la vuelta de Sebastián Villa

Boca Juniors hizo una oferta para concretar la vuelta de Sebastián Villa. La respuesta de Independiente Rivadavia.

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Después de varios acercamientos en los últimos días, finalmente Boca hizo una oferta para concretar la vuelta de Sebastián Villa en este mercado de pases.

El Xeneize está dispuesto a desembolsar cuatro millones de dólares e incluir algunos jugadores en la negociación, entre ellos Marcelo Weigandt, para comprar el pase del extremo colombiano.

Atento a este interés de Juan Román Riquelme por tenerlo de vuelta, Villa empezó a hacer fuerzas para irse de la Lepra mendocina. 

Independiente Rivadavia no quiere futbolistas a cambio, sino que le exige a Boca que pague el precio total del jugador, que ronda los ocho y nueve millones de dólares. Poco menos de la cláusula de rescisión de diez millones que había fijado tiempo atrás.

El equipo mendocino está abierto a seguir negociando y esperan que el Xeneize mejore las condiciones para llegar a un acuerdo.

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