Atentos: Boca hizo una oferta para concretar la vuelta de Sebastián Villa

Después de varios acercamientos en los últimos días, finalmente Boca hizo una oferta para concretar la vuelta de Sebastián Villa en este mercado de pases.

El Xeneize está dispuesto a desembolsar cuatro millones de dólares e incluir algunos jugadores en la negociación, entre ellos Marcelo Weigandt, para comprar el pase del extremo colombiano.

Atento a este interés de Juan Román Riquelme por tenerlo de vuelta, Villa empezó a hacer fuerzas para irse de la Lepra mendocina.

Independiente Rivadavia no quiere futbolistas a cambio, sino que le exige a Boca que pague el precio total del jugador, que ronda los ocho y nueve millones de dólares. Poco menos de la cláusula de rescisión de diez millones que había fijado tiempo atrás.

El equipo mendocino está abierto a seguir negociando y esperan que el Xeneize mejore las condiciones para llegar a un acuerdo.