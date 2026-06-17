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Messi metió 3 goles, pero... ¿la pelota se la llevó Chiqui Tapia?

El capitán de la Selección Argentina bromeó con el presidente de la AFA, durante una entrevista en la zona mixta porque este llevaba una pelota tras el hat-trick del astro.

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 El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, protagonizó un divertido cruce en la zona mixta del Arrowhead Stadium con el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, luego del triunfo ante Argelia.

El futbolista ante la consulta de la prensa, interrumpió su diálogo cuando le indicaron y observó que el dirigente trasladaba una pelota.

En ese instante, el "10" bromeó ante los cronistas presentes que le preguntaban ¿Dónde está la pelota de los tres goles?: "No sé si es la pelota la que tiene el Chiqui", lo que generó un llamativo intercambio que fue registrado por las cámaras.

El ida y vuelta por el balón

Ante la consulta de un periodista que le preguntó directamente al dirigente si llevaba el balón del partido correspondiente al hat-trick del delantero, 'Chiqui' Tapia optó por sonreír y le entregó el esférico al referente del equipo.

Lionel Messi tomó el objeto, lo examinó durante algunos segundos y decidió devolvérselo al presidente de la entidad madre del fútbol argentino. Acto seguido, el jugador mantuvo la ironía frente a los micrófonos y ante la reiterada consulta, concluyó: "Esa es la pelota que tenía Marito. Capaz que sí, capaz que sea".

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