Uzbekistán vs. Colombia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Uzbekistán y Colombia jugarán hoy miércoles, desde las 23 en el estadio Ciudad de México, por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA. El árbitro del encuentro será el inglés Anthony Taylor, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Gary Beswick y Adam Nunn, mientras que el costarricense Juan Calderón será el cuarto árbitro y Juan Carlos Mora será el quinto. Además, Ivan Bebek estará a cargo del VAR y Jarred Gillett del AVAR.

El seleccionado uzbeko jugará su primera Copa del Mundo. Fue segundo en su grupo en las Eliminatorias Asiáticas y en los últimos amistosos no le fue nada bien, ya que perdió 2 a 0 contra Canadá y 2 a 1 contra Países Bajos.

Por otro lado, el seleccionado cafetero vuelve a participar de la máxima cita del fútbol después de ocho años. Fue subcampeón de la Copa América, tercero en las Eliminatorias Sudamericanas y se ilusiona con Néstor Lorenzo como entrenador. Los dos amistosos terminaron en victorias contra Costa Rica por 3 a 1 y Jordania 2 a 0.

Probables formaciones de Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo

Cómo ver en vivo Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026





El partido entre Uzbekistán y Colombia por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.



