Inglaterra vs. Croacia, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inglaterra y Croacia jugarán hoy miércoles, desde las 17 en el Dalas Stadium, por la fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

El árbitro será el francés Clement Turpin, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, mientras que el cuarto árbitro será Katia García y el quinto Sandra Ramírez. Además, Jerome Brisard estará a cargo del VAR y Willy Delajod del AVAR.

El selecciona inglés, uno de los candidatos a quedarse en la Copa del Mundo viene afilado ganándole 1 a 0 a Nueva Zelanda y 3 a 0 a Costa Rica. Durante estos dos últimos años se vivieron momentos de profundo recambio y habrá que ver cómo reaccionan los jóvenes en la máxima cita del fútbol mundial.

Croacia, tercera en su estreno mundialista en 1998, ya sorprendió hace ocho años en Rusia cuando se plantó en la final ante Francia, pero fue capaz de demostrar que no había sido solo casualidad hace cuatro en Catar donde se plantó de nuevo en las semifinales, dejando por el camino a Brasil y finalizando en tercera posición de nuevo.

Probables formaciones de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham o Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel

Croacia: Dominik Livakovi; Josip Staniši, Josip Šutalo, Luka Vuškovi, Joško Gvardiol, Ivan Periši; Mateo Kovai, Luka Modri; Andrej Kramari, Petar Sui y Ante Budimir. DT: Zlatko Dali

Cómo ver en vivo Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

El partido entre Inglaterra y Croacia por el Mundial 2026 será televisado por TyC Sports y DSports, mientras que también vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium, TYC Sports.