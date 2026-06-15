El Gobierno británico prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que el Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que busca proteger a los niños de los peligros en línea.

La iniciativa legal, que el Gobierno laborista pretende adoptar en el Parlamento antes de Navidad para que entre en vigor a comienzos del próximo año, afectará a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Con este paso, el país se sumará a naciones como Australia, Indonesia y Malasia en la regulación restrictiva del entorno digital para menores.

Argumentos oficiales y el alcance del bloqueo

El jefe de Gobierno justificó la urgencia del proyecto al señalar que "las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos".

La decisión se tomó luego de una consulta nacional que reunió cerca de 116.000 contribuciones, en la cual el 91% de los padres encuestados se manifestó a favor de la restricción.

Además del veto general, la normativa contempla medidas aplicadas a las plataformas de videojuegos y de streaming para impedir que desconocidos contacten a los menores.

El plan oficial también incluye evaluar toques de queda nocturnos, pausar el desplazamiento automático de contenidos para menores de 18 años y prohibir el uso de chatbots de inteligencia artificial que simulen relaciones sexuales o juegos de rol.

En paralelo, el pasado 8 de junio se instó a compañías como Apple y Google a desplegar herramientas para bloquear el intercambio de imágenes sexualmente explícitas entre menores.

La respuesta de las empresas tecnológicas

La reacción del sector no se hizo esperar. Un portavoz de YouTube advirtió que la prohibición corre el riesgo de "empujar a los niños hacia servicios anónimos y menos seguros".

Desde la plataforma, propiedad de Google, defendieron sus políticas actuales al asegurar que "desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes".

Según datos del regulador digital británico Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan un promedio de tres horas diarias conectados a internet, de las cuales dos corresponden al uso de redes sociales, siendo YouTube el servicio más popular dentro de ese rango de edad.

El escenario a nivel internacional

El Reino Unido ingresará al grupo de los países pioneros en aplicar este límite de edad, una tendencia que ya tiene réplicas en Europa y otras regiones. Estados como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda ya anunciaron intenciones similares.

Por otra parte, países como Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia planean regular o limitar el acceso con diferentes rangos etarios. En América Latina no existen prohibiciones generales vigentes de este tipo, aunque se registran proyectos de ley enfocados en la protección digital infantil.